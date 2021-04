Le patron de Mercedes envoie un message fort sur l’avenir de Lewis Hamilton

Mercedes sera la dernière équipe de Formule 1 du septuple champion du monde Lewis Hamilton, estime le patron de l’équipe des Flèches d’argent, Toto Wolff. « Bien sûr, ce sera sa dernière équipe. Après tout, il n’y a pas de meilleur endroit que chez Mercedes et nous voulons aussi qu’il continue avec nous », a déclaré Wolff en marge du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola.

« La symbiose entre nous est bonne et nous avons célébré tant de succès ensemble que, du point de vue actuel, tout parle en faveur de la poursuite de notre collaboration. »

Wolff s’est également montré prudent quant aux spéculations concernant le Nürburgring comme hôte de remplacement possible cette saison en cas d’annulation liée au Covid-19. En raison des règles strictes d’entrée dans le pays et de quarantaine, le Grand Prix du Canada le 13 juin est menacé. Le circuit traditionnel de l’Eifel et Istanbul sont à nouveau considérés comme des pistes de remplacement possibles. « Nous aimons vraiment courir en Allemagne, c’est notre maison », a déclaré Wolff. Ce « serait super ».