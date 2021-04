Les masques ne sont plus obligatoires à l’extérieur en Israël depuis ce dimanche (photos)

Jérusalem. Dimanche, 9H00. Au coin des rues Jaffa et King Georges, les bus et le tramway se délestent de leurs flots de passagers retirant leurs masques. À l’intérieur ceux-ci sont obligatoires, à l’extérieur, ils ne le sont plus depuis ce jour, dimanche.

Eliana Gamulka, cheveux blonds, bouclés et yeux azur, sort d’un bus et attache son masque jaune à son poignet droit. Un geste simple mais pour la première fois légal en plus d’un an. « J’ai porté mon masque dans le bus, la plupart des gens le portaient aussi, puis je l’ai retiré (…) je suis soulagée on peut recommencer à vivre », lance cette gestionnaire de projet de 26 ans, ravie d’une mesure qui tombe à deux semaines de son mariage. « On pourra tous célébrer sans masque et ça fera de bonnes photos ! » Mais « vous ne pouvez plus prétendre que vous ne reconnaissez pas les gens dans la rue », plaisante Eliana.