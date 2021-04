La Néerlandaise Marianne Vos s’impose pour la première fois dans l’Amstel Gold Race

Au terme des 116,3 km d’un parcours tourmenté entre Valkenburg et le Berg en Terblijt, la Néerlandaise de 33 ans elle a devancé ses compatriotes Demi Vollering (SD Worx) et Annemiek Van Vleuten (Movistar).

La course empruntait un circuit local comprenant le Cauberg, le Geulhemmerberg et le Bemelerberg, qu’il fallait parcourir à sept reprises. En raison d’une échappée précoce d’une vingtaine de coureuses, la course ne s’est pas arrêtée un seul instant et elle s’est révélée très sélective.