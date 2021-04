De nouvelles images inquiétantes de Kevin De Bruyne: le Diable rouge, furieux, rentre aux vestiaires en boitant (vidéo)

Kevin De Bruyne est sorti sur blessure hier lors de la demi-finale de FA Cup entre Manchester City et Chelsea. De quoi inquiéter son club mais aussi les Diables rouges alors que l’Euro approche à grands pas et que plusieurs interrogations entourent déjà quelques cadres comme Eden Hazard et Axel Witsel.

De nouvelles images ont été diffusées et montrent De Bruyne se dirigeant vers le vestiaire la mine fermée et la rage au ventre d’être blessé. Même s’il semble boiter, le Diable a exprimé sa colère en frappant un mur.

La Belgique et Manchester City retiennent leur souffle.