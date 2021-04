Les voyages non essentiels autorisés dès le 19 avril: quelles sont les règles?

L’interdiction des voyages non essentiels dans l’Union européenne prend fin le 19 avril. En ce qui concerne les voyages en dehors de l’Union, les règles européennes restent d’application. Un avis de voyage négatif reste en vigueur pour tous les voyages non essentiels.

Les règles pour le départ

Concrètement, l’interdiction de voyage est levée et sera désormais « remplacée par un contrôle strict » des obligations de dépistage et de quarantaine qui valent pour les retours de zones considérées comme à risque (pour l’heure, tous les pays de l’UE et de l’espace Schengen sont au rouge sauf rares exceptions, principalement régionales). Les voyages non essentiels depuis ou vers des territoires hors de l’UE sont toujours interdits.