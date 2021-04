Thierry Breton attaque AstraZeneca: l’Europe ne contractualise qu’avec ceux qui «livrent en temps et en heure»

«On est pragmatique. Ma priorité en tant que responsable des vaccins, c’est que ceux avec lesquels nous contractualisons livrent exactement en temps et en heure, voire plus», a-t-il dit lors d’un entretien sur la chaîne BFMTV.

Une raison purement commerciale

«On avait commandé 120 millions de doses pour le premier trimestre et 180 millions pour le deuxième trimestre. Il se trouve qu’au premier trimestre, ils (AstraZeneca, NDLR) n’en ont livré que 30 millions, ce qui a créé des problèmes que tout le monde a vus» et «ils n’en livrent que 70 millions au second trimestre», a-t-il expliqué, laissant entendre que le contrat, qui «se termine le 30 juin», pourrait ne pas être renouvelé.