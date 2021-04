Still Standing for Culture: plusieurs lieux culturels braveront l’interdiction et rouvriront du 30 avril au 8 mai

Dans le cadre de la cinquième action du collectif «Still Standing for Culture», de nombreux lieux culturels vont reprendre leur programmation interrompue il y a 6 mois et braver l’interdiction d’ouvrir, annoncent les organisateurs dimanche dans un communiqué. Les institutions concernées proposeront de multiples activités entre le 30 avril et le 8 mai, dans le respect des protocoles sanitaires.

«Les restrictions décidées fin mars ont impacté la plupart des secteurs. Le déconfinement du 26 avril était donc l’occasion de répartir enfin les efforts solidairement sur l’ensemble de la société. Occasion ratée, une nouvelle fois», regrette le collectif «Still Standing for Culture». «Ainsi, l’idée de diminuer les contacts sociaux à certains endroits (centres commerciaux ou transports en commun, par exemple) afin de permettre la reprise progressive d’autres activités, semble ne pas avoir effleuré l’esprit des membres du Codeco.»