Formule 1: Verstappen remporte le GP d’Emilie-Romagne devant Hamilton

Max Verstappen a remporté le Grand-Prix d’Emilie-Romagne, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari d’Imola (4,909 km). Le Néerlandais de Red Bull s’est imposé devant deux Britanniques, Lewis Hamilton (Mercedes), auteur d’une folle remontée dans la deuxième partie de la course, et Lando Norris (McLaren). Hamilton reste en tête du championnat pour un point.

La course démarrait sous la pluie. Max Verstappen prenait un superbe départ et bondissait de la troisième à la première place, dépassant Lewis Hamilton, parti en pole, et son équipier Sergio Perez.