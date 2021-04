Standard-Beerschot: les Liégeois mettent le pied sur le ballon, mais éprouvent des difficultés à se créer des occasions (0-0, direct)

En plus d’Ostende et d’Anderlecht, à la lutte pour le dernier ticket pour les playoffs 1, six équipes de Pro League sont encore en lice pour les playoffs 2. Parmi celles-ci, le Standard et le Beerschot, qui s’affrontent ce dimanche soir à Sclessin. L’enjeu est donc de taille pour les hommes de Mbaye Leye, face à un concurrent qui compte le même nombre de points.

Pour cette joute, le coach sénégalais est toujours privé de Zinho Vanheusden, qui ne reprendra l’entraînement collectif que dans une dizaine de jours.