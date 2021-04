Ce dimanche, l’Amstel Gold Race a ravi les passionnés de cyclisme. Mais également les amateurs de suspense. Ce n’est qu’après de longues minutes d’attente que le nom du vainqueur de cette classique a été connu.

Et pour cause, le sprint entre Wout van Aert et Thomas Pidcock fut pour le moins serré. La preuve en photo…

C’est finalement van Aert qui l’a emporté.