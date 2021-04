D1A: suivez notre multilive de l’ultime journée de championnat (direct)

La saison régulière de la Jupiler Pro League de football va tirer son rideau dimanche en début de soirée au terme de la 34e et dernière journée. Plusieurs incertitudes demeurent au moment d’aborder celle-ci tant dans le haut du classement que dans le bas et même pour ce qui concerne les Europe playoffs (les anciens playoffs 2). Pour neuf des dix-huit équipes de l’élite, la saison s’achèvera dimanche.

Le Club de Bruges, l’Antwerp et Genk sont déjà assurés d’une place dans le top 4 qui jouera, outre le titre, les autres billets européens. Anderlecht est en pole position pour compléter le quatuor mais Ostende a également une chance théorique. Si le KVO, qui n’a pas encore sa licence pour la saison prochaine, bat à domicile le Cercle Bruges et qu’Anderlecht se prend les pieds dans la moquette synthétique de Saint-Trond, à savoir ne prend pas le moindre point, les résidents de la Côte souffleront (au nombre de victoires) la politesse au puissant club bruxellois. Un scénario qui semble peu probable vu la forme affichée par les joueurs de Vincent Kompany depuis un mois. Celui des deux qui manquera les Champions playoffs (Top 4) conservera un espoir de fouler la scène européenne la saison prochaine via les Europe playoffs (places de 5 à 8).

STVV – Anderlecht

Standard – Beerschot

FC Bruges – Mouscron

Zulte Waregem – La Gantoise

Ostende – Cercle de Bruges

OHL – Waasland-Beveren

Courtrai – Malines