Surprise en Serie A: l’Atalanta bat la Juventus et monte sur le podium

L’Atalanta a remporté 1-0 le choc de la 31e journée du championnat d’Italie contre la Juventus, dimanche. L’ancien joueur de Genk Ruslan Malinovsky a inscrit l’unique but du match à 3 minutes du terme.

C’est la première fois depuis vingt ans que l’Atalanta bat la Juventus, privée dimanche de Cristiano Ronaldo, blessé.

L’Atalanta prend ainsi la troisième place du classement à son rival du jour. La ‘Dea’ compte 64 points, la Vieille Dame 62. Dans la course à la Ligue des champions, la Juventus doit surveiller les retours de Naples (59 points) et de la Lazio (58 points). Le premier reçoit l’Inter, solide leader de la Serie A, en soirée. Le second, qui a battu Benevento 5-3, compte un match de retard.