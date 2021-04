Hockey: le Léopold s’offre les demi-finales sur le fil

C’est finalement tout au bout du suspense que les Bruxellois ont arraché leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Opposés à leurs voisins du Racing, les protégés de Robin Geens ont souffert pour réussir à émerger alors que tout avait pourtant idéalement débuté puisqu’ils trouvaient déjà le chemin des filets alors qu’on ne jouait pas encore depuis 120 secondes grâce à Dylan Englebert, sur rebond de penalty. La première période n’était guère emballante et les occasions franches étaient bien peu nombreuses. Après la pause, la physionomie de la rencontre n’évoluait guère et le Léopold ne parvenait pas à accentuer son avance au marquoir. Mais à la 56e minute, Louis Hottlet redistribuait les cartes en déviant habillement une longue passe de Diego Lucaccioni. Un but qui éliminait virtuellement les récents médaillés de bronze en EHL vu le résultat de Gantoise-Dragons (1-3). Le Léo poussait mais manquait de percussion dans le dernier geste. Puis, à 40 secondes de la fin du temps règlementaire, il héritait d’un stroke. Tom Boon, de retour dans l’équipe, prenait ses responsabilités et offrait la victoire à ses couleurs (1-2). Les Ucclois décrochaient leur place en demi-finales au forceps. « Cela a été très difficile et d’autant plus face à une équipe qui n’avait rien à perdre », reconnaissait l’attaquant prolifique des Red Lions. « Ils ont bien joué le coup jusqu’à la fin du match et nous avons dû compter sur un petit coup de chance pour émerger. Cela a été bien compliqué que prévu mais c’est à l’image de la saison où rien n’a vraiment tourné en notre faveur avec les nombreuses blessures. J’espère que cela servira de déclic pour le sprint final et que nous pouvons être prêts au bon moment. »

Dès dimanche prochain, c’est un tout autre visage que les champions de Belgique devront, en effet, afficher face au Waterloo Ducks s’ils souhaitent atteindre la finale de la compétition. L’autre demi-finale opposer le Dragons à l’Orée.