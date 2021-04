Le Standard connaît ses adversaires pour les playoffs 2: voici le bilan des Liégeois contre ces formations lors de la phase régulière du championnat

À l’aube de cette 34e et dernière journée de Pro League, le Standard savait ce qu’il devait faire pour décrocher son billet pour les playoffs 2. Et, ce dimanche, les hommes de Mbaye Leye ont fait le nécessaire, avec une belle victoire face au Beerschot. Les Liégeois sont donc qualifiés pour ces playoffs 2, et il connaît ses adversaires : Ostende, La Gantoise et Malines.

Avec sa défaite face au Cercle de Bruges, Ostende a manqué la qualification pour les playoffs 1. Les hommes d’Alexander Blessin se retrouvent donc en playoffs 2, et ils auront des arguments à faire valoir. En effet, les Ostendais ont le plus de points de cette mini-compétition, avec 52 unités (avant la division de celles-ci). Et les deux futures confrontations avec les Côtiers vont rappeler de mauvais souvenirs aux Rouches. En effet, c’est lors de leur premier affrontement de la saison que Zinho Vanheusden s’était gravement blessé au genou… Au final, les Liégeois s’étaient imposés 1-0, grâce à un but de Noé Dussenne. Après cela, le matricule 16 avait enchaîné deux mois sans victoire… Au retour, alors que Mbaye Leye avait remplacé Philippe Montanier, ses joueurs avaient arraché un point dans les ultimes secondes de la rencontre, par l’intermédiaire de Merveille Bokadi (2-2).

Ensuite, le Standard retrouvera un adversaire qu’il connaît bien, puisqu’il l’a battu il y a peu : La Gantoise ! Deux semaines avant cette dernière journée de Pro League, les Liégeois sont venus à bout des Buffalos (2-1). Dans ce match complètement fou, on retient notamment les deux penaltys arrêtés par Arnaud Bodart. Près de quatre mois plus tôt, le score était semblable à la Ghelamco Arena. Les hommes de Vanhaezebrouck avaient empoché les trois points, notamment grâce à un but en tout fin de match de Yaremchuk.