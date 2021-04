France: Macron veut «un grand débat national sur la consommation de drogue»

Car «ceux qui prennent de la drogue — et cela concerne toutes les catégories sociales — doivent comprendre que non seulement, ils mettent leur santé en danger, mais qu’ils alimentent aussi le plus grand des trafics. On se roule un joint dans son salon et à la fin on alimente la plus importante des sources d’insécurité...», ajoute-t-il.