Anderlecht sur le podium avant les Playoffs 1: «Et ce n’est pas fini», avance Anouar Ait El Hadj

La saison régulière de la Jupiler Pro League de football tirait son rideau ce dimanche en début de soirée. Le FC Bruges, l’Antwerp et Genk étaient déjà assurés d’une place dans le Top 4. C’est Anderlecht, victorieux à Saint-Trond (0-1, but de Verschaeren à la 80e) qui décroche le 4e et dernier ticket pour les Playoffs 1. Les Mauves remontent même à la 3e place du classement général avant le sprint final vers le titre de champion.

« Je suis très fatigué. Ça a été compliqué. Le plus important, c’était les trois points », expliquait Anouar Ait El Hadj au terme des débats. « Saint-Trond a bien défendu et travaillé en bloc. Je souhaite bonne chance à cette équipe pour l’avenir. Mais pour nous, seule la victoire comptait. Nous n’avons d’ailleurs pas cherché le partage qui aurait suffi. Nous sommes restés calmes. Pour ma part, je grandis de match en match. Le coach nous avait tous motivés avant le coup d’envoi. Et ce, car c’était notre objectif, à savoir nous hisser en PO1. Nous voilà troisièmes et ce n’est pas fini ».