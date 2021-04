Albert Sambi Lokonga et Anderlecht en Playoffs 1: «Beaucoup de gens n’ont pas cru en nous»

Au pied du mur à la fin du mois de mars, le Sporting d’Anderlecht a conclu dimanche un 12/12 qui lui donne accès aux Champions playoffs de la Jupiler Pro League. Les Mauves l’ont emporté 0-1 à Saint-Trond lors de la 34e et dernière journée de la phase classique de la Jupiler Pro League.

L’homme du match, c’est Albert Sambi Lokonga. « J’offre ce titre à Yari Verschareren. C’est le plus jeune et il a marqué le but décisif », lançait-il au micro d’Eleven Sport. « Nous étions tous contents après ce but car nous connaissions tous l’importance de cette rencontre », précisait le buteur. « Quant à mon goal, il vient d’une excellente passe de Lukas Nmecha. Je me sens bien, je marque des buts et on joue bien en équipe. Et puis, c’est tout bon pour mes statistiques ».

« Ce match était à l’image de notre saison : on ne nous a rien donné », concluait Lokonga. « Il a fallu faire le job. C’était un produit mauve. Les jeunes ont su faire le boulot. C’est un bon moment pour le RSCA. Nous allons viser haut et rester dans notre bulle. Beaucoup de gens n’ont pas cru en nous. Mais on a réussi notre mission. Et c’est le principal ».