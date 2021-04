Selim Amallah après la victoire du Standard face au Beerschot: «On a bien préparé la finale de Coupe»

Dans cette rencontre face au Beerschot, le penalty parfaitement botté par Selim Amallah à l’heure de jeu a permis au Standard de prendre le large. Comme à son habitude, le Marocain a régné dans l’entrejeu liégeois, et il a à nouveau été décisif. Au coup de sifflet final, le médian était donc logiquement très souriant. « On a pris ce match très au sérieux », a-t-il expliqué au micro d’Eleven Sports. « On est tombé sur une équipe bien en bloc. Il faut dire que le but inscrit juste avant la mi-temps nous a fait énormément de bien. Après ça, le Beerschot a dû sortir, ce qui nous a donné des possibilités. De notre côté, on est arrivés à les concrétiser. On savait qu’on devait faire un résultat aujourd’hui pour être en playoffs 2. On a fait exactement ce qu’il fallait, donc toute l’équipe est contente ce soir. »

Désormais, place à la finale de Coupe de Belgique pour les Rouches. Même si, en réalité, ils ont ce grand rendez-vous en tête depuis déjà quelques semaines… « On a un match important la semaine prochaine, c’était l’occasion de bien se préparer », a enchaîné Selim Amallah. « On a très bien fait ça, maintenant on peut pleinement se concentrer sur la Coupe, qu’on espère gagner. Après, on garde tous les pieds sur terre. On sait qu’on ne jouera pas une finale tous les jours, donc on va la jouer à fond et on verra comment ça va se passer. »