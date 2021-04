La fierté de Vincent Kompany: «Cette équipe inspire confiance», précise le coach d’Anderlecht

Mission accomplie pour Anderlecht, victorieux 0-1 à Saint-Trond grâce à un but de Yari Verschaeren et qualifié pour les Playoffs 1 en tant que 3e du classement final de la phase classique de D1A.

« Je me sens serein, comme avant le match. Mais je suis aussi ambitieux et motivé, sans pour autant être rêveur. On a encore beaucoup de travail », réagissait Vincent Kompany, un coach très fier au micro d’Eleven Sport. « Ce groupe mérite cette joie. L’objectif était précis : nous qualifier pour les Playoffs 1. Au total, nous avons joué 34 matches et nous avons seulement perdu à six reprises. Ce dimanche, on a gagné 0-1 sur une surface synthétique, mais aussi avec pas mal de pression sur nos épaules vu notre situation dans la hiérarchie ».

« Lors de la première période, on a eu une occasion avec Yari. Elle était énorme, mais le match était toutefois équilibré. Le score nul et vierge à la pause nous a permis de sortir du vestiaire avec un message clair. On a bien contrôlé le match, on s’est créé beaucoup d’occasions et on n’en a concécédé aucune ».