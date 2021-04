Geert De Vlieger tacle Mouscron, relégué en D1B: «Une bonne affaire pour le football belge»

Anderlecht (0-1 à Saint-Trond) et le Standard (3-0 face au Beerschot) n’ont pas craqué et joueront donc les Playoffs 1 et 2, avec peut-être la perspective de se retrouver en barrage européen ! Mais les Mauves rêvent plutôt de la 2e place, ouvrant la porte vers la C1, et les Rouches de la Croky Cup ! En attendant, voici le mode d’emploi de ces Playoffs.