Occupation de la Monnaie à Bruxelles: le collectif et la direction du théâtre négocient

Avant-hier nous avons ouvert des négociations avec la direction de la Monnaie pour envisager de poursuivre l’occupation, le dernier Codeco n’ayant pas mis la réouverture de la culture à l’agenda. Ces négociations se sont poursuivies jusque ce matin, mais se sont soldées sur un refus de la direction, invoquant le tournage d’un opéra pour la télévision. Pour nous ce n’est pas une raison suffisante », dit-il. « Nous sommes très inquiets pour la précarité du secteur culturel. On veut maintenir la pression en vue du prochain Codeco. On n’a jamais voulu mettre l’équipe de la Monnaie dans l’impossibilité de travailler ni les exposer au virus. Donc il fallait continuer cette occupation, et après ce refus on a décidé d’occuper malgré tout ».