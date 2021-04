Primaire, secondaire, supérieur: une rentrée scolaire sous conditions ce lundi

Les premiers assouplissements depuis la pause pascale décrétée le 24 mars se produiront à partir de lundi. Ils concernent entre autres la reprise des cours.

Lire aussi Ecoles: un cinquième des apprentissages perdu dans la crise sanitaire

Ce lundi 19 avril, les cours pourront reprendre dans les écoles sous le régime en vigueur avant les vacances de printemps, soit en présentiel à 100% dans le maternel, primaire, secondaire spécial et premier degré du secondaire et à 50% dans les deuxième et troisième degrés du secondaire. Une reprise complète à 100% sera évaluée d’ici le 3 mai en comité de concertation. Dans l’enseignement supérieur, le code orange sera la règle, c’est-à-dire que les activités d’apprentissage et d’évaluation en présentiel ne pourront rassembler simultanément plus de 20 % du nombre total d’étudiants de l’établissement, selon une circulaire de la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.

Lire aussi Derrière la représentation étudiante, les enjeux politiques ne sont jamais bien loin

Port du masque pour les plus grands

Une obligation de port du masque en 5e et 6e primaires avait été brièvement d’application avant la suspension des cours. Elle n’est plus en vigueur, a confirmé dimanche la ministre de l’Enseignement obligatoire, Caroline Désir, invitée du journal de RTL-TVi: «Nous avions demandé l’avis du Risk Assessment Group (l’un des groupes d’experts qui conseillent le gouvernement fédéral) et il n’y a jamais eu de consensus. Juste avant les vacances de Pâques, c’est le comité de concertation qui l’a imposée. Elle a été appliquée pendant deux jours et demi. On a reçu des camions de plaintes des parents et surtout des directions d’école qui nous ont dit: comment voulez-vous gérer ça? Des parents nous amènent des enfants sans masque, doit-on leur interdire l’accès? C’est ingérable, on ne l’impose plus».