Le Waterloo Ducks confirme ses ambitions en hockey, premier succès de la saison pour l’Old Club

Poule A Gantoise – Dragons : 1-3. L’autre affiche de ce week-end se déroulait du côté de Gand avec une véritable finale avant la lettre entre les Flandriens et les Anversois. Un duel de titans entre la meilleure équipe du premier tour (37 points sur 39) et la plus efficace du second qui restait sur un 12 sur 12 impressionnant. Un match plein, engagé et spectaculaire que les visiteurs ont remporté grâce à 2 buts de Florent van Aubel et un de Mathew Cobbaert. François Goyet avait maintenu l’espoir pour les gantois avant la pause. En fin de rencontre, Pascal Kina tentait le tout pour le tout en retirant son gardien à plus de 6 minutes de la fin mais les visiteurs tenaient bons. Gand terminait à la 3e place du groupe A suite à la victoire du Léopold à la toute dernière seconde de jeu.

Poule B Waterloo Ducks – Orée : 7-4. Les Brabançons ont démontré qu’il faudrait compter avec eux en demi-finales de playoffs. Ils ont, une fois de plus, été extrêmement efficaces dans le cercle et ils ont soigné leurs statistiques face à une équipe bruxelloises diminuée puisque Jonathan Beckers, Dorian Thiery et Facu Callioni manquaient à l’appel. Les buteurs du jour : Victor Charlet (2 p.c.), Tommy Willems (rebond de p.c.), Gaëtan Dykmans, Gauthier Boccard et William Ghislain pour l’équipe locale ; Tomi Domene (3 p.c) et John-John Dohmen pour les visiteurs.

Louvain – Beerschot : 1-4. Comme les semaines précédentes, les Anversois nourriront certainement de sérieux regrets d’avoir loupé le dernier carré. Ils ont, en effet, proposé une nouvelle prestation très solide face à des Universitaires toujours motivés même s’ils n’ont plus rien à gagner cette saison. Juste avant la pause, Moritz Fürste plaçait son équipe au commandement de la rencontre. Hugo Du Monceau doublait la mise après le repos mais Jérôme Dekeyser maintenait un minimum de suspense dans les débats sur penalty (1-2). Mais Jérôme Saeys puis Stanley Verhoeven ponctuaient de la belle des façons la prestation anversoise.