João Klauss élu homme du match Standard-Beerschot: «Chaque joueur veut inscrire son nom dans l’histoire du club!»

C’est ce qu’on appelle un retour réussi. Après avoir manqué la rencontre contre La Gantoise et être monté à vingt minutes du terme au Kehrweg, l’attaquant brésilien fêtait son grand retour dans le onze de base de Mbaye Leye ce dimanche. Et l’avant prêté par Hoffenheim est catégorique : les soucis avec sa cheville, c’est déjà du passé ! « Je me sens bien physiquement. Je pense que j’aurais même pu jouer un peu plus, mais on ne voulait pas prendre de risques. Ces trois dernières semaines, j’ai beaucoup souffert. Ce match était donc très important pour moi, je voulais absolument aider mes coéquipiers à gagner. »

Et ça s’est vu ! À nouveau auteur d’un gros match, le Brésilien a planté sa cinquième rose de la saison en championnat. Ce qui lui a valu d’être élu homme du match ! Mais, ce qui a surtout impressionné, c’est sa complémentarité avec Jackson Muleka, qui a également fait parler la poudre. « Ça marche très bien entre nous. Il se bat énormément, je ne me sens plus seul devant grâce à lui. Et, en plus de ça, il sait faire les bons appels pour me libérer de l’espace. »

Au vu de sa forme actuelle, ce duo sera donc très important pour les Rouches la semaine prochaine, lors de la finale de la Coupe de Belgique. Et João Klauss est prêt pour cet événement. « On est tous très motivés pour ce match. Après tout, chaque joueur veut inscrire son nom dans l’histoire du club… »