Création de la «Super League»: les Diables rouges bientôt privés de leurs stars?

Douze grands clubs ont officialisé ce lundi le lancement de leur « Super League », une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des champions. Après des années à agiter le spectre d’un schisme, les cadors du continent ont fini par franchir le pas avec à leur tête le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou Manchester United, tous multiples vainqueurs de la C1 et marques d’envergure planétaire.

« Douze des clubs européens les plus importants annoncent avoir conclu un accord pour la création d’une nouvelle compétition, « The Super League », gouvernée par ses clubs fondateurs. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham se sont unis en tant que clubs fondateurs », peut-on lire dans un communiqué transmis à l’AFP, qui précise que les clubs fondateurs recevront « un versement en une fois de l’ordre de 3,5 milliards d’euros ».

L’UEFA, dans un communiqué co-signé par plusieurs championnats nationaux, a prévenu dès dimanche que tout club dissident serait exclu des compétitions nationales et internationales, et que leurs joueurs ne pourraient plus jouer en équipe nationale, par exemple à l’Euro ou à la Coupe du monde.