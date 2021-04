Coronavirus: les voyageurs seront appelés deux fois à leur retour

Les voyages non essentiels sont à nouveau autorisés, mais au retour les voyageurs seront dorénavant appelés deux fois, confirme Karine Moykens, responsable de la task force testing et tracing, dans les titres Sudpresse lundi. Elle assure que le suivi sera renforcé.

« Nous allons suivre encore mieux le testing », annonce Mme Moykens. Ses services savent combien de gens respectent le test au jour 1 et au jour 7. En février, 87 % des gens faisaient le premier test, contre 47 % pour le deuxième. En mars, on était à 68 % et 29 %. Et début avril, 75 % effectuaient le premier test. Ils n’étaient plus que 26 % pour le second, détaille-t-elle. « On voit donc que c’est surtout le deuxième test qui est moins bien suivi », observe-t-elle.