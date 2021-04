La plateforme de vaccination «last minute» disponible à Bruxelles: qui peut s'inscrire ?

La plateforme Bru-VAX sera ouverte à la population depuis ce lundi 19 avril, mais uniquement aux personnes nées en 1970 ou avant.

Plus de 56 % des 65 ans et plus sont vaccinés à Bruxelles. « On vaccine cependant un peu moins en pourcentage les personnes âgées à Bruxelles et en Wallonie (entre 65 et 69 % des 75 ans et plus) que notamment en Flandre (entre 77 et 90 % pour les 75 ans et plus) et en région germanophone. On a plusieurs actions en cours pour essayer d’augmenter ces pourcentages », explique Mme Neven.