«Honteux», «Guerre»...: la presse européenne réagit à la création de la nouvelle «Super League»

En Angleterre notamment, où six clubs (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham) font partie des douze fondateurs du nouveau projet. Même si l’objectif reste de permettre au club de disputer leurs compétitions nationales en parallèle, la nouvelle ne plaît pas dans les médias britanniques, qui parlent notamment de « honte », selon le Daily Mirror, ou de « fureur », pour The Sun et le Daily Express. Boris Johnson, à l’instar d’Emmanuel Macron en France, s’est d’ailleurs opposé au projet.

La réaction se veut plus sobre en Espagne, qui reste focalisée sur la course au titre effrénée en Liga. Que ce soit Sport et Mundo Deportivo en Catalogne, ou As et Marca, on se contente de mentionner le nouveau projet dans lequel le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético Madrid sont membres. As et Mundo Deportivo parlent toutefois de « Guerre », tandis que Marca évoque les menaces de sanctions de l’UEFA.