Près de 50% des Belges frileux de dépenser après la crise sanitaire, selon Test Achats

Près de la moitié des Belges laisseront leur argent sur leur compte épargne après la crise du coronavirus, selon une enquête de Test Achats. L’économie belge aura pourtant besoin d’un coup de pouce, prévient lundi l’organisation de consommateurs.

L’étude de Test Achats, qui a interrogé quelque 1.400 personnes, remarque que les Belges brûlent d’envie de retrouver une vie normale après plus d’un an de confinement mais qu’ils resteront prudents avec leurs dépenses. Au total, 47 % comptent laisser leur argent sur un compte d’épargne, 32 % envisagent de rénover leur maison et un peu moins de 20 % des Belges prévoient d’aller au café et au restaurant.