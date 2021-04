France, Pays-Bas, Italie: comment les pays européens pensent au déconfinement

La situation demeure plus précaire en Europe, même si certains pays, pressés par des opinions publiques exaspérées, s’apprêtent à relâcher quelque peu les restrictions sanitaires. Les Pays-Bas et la France envisagent pour leur part de rouvrir les terrasses des cafés un peu plus tard, respectivement fin avril et à la mi-mai.

Face à une épidémie de Covid-19 qui a déjà fait 100.000 morts et dont les indicateurs se stabilisent à un niveau élevé, la France maintient l’objectif de rouvrir de rares activités à la mi-mai, sans faire de grandes promesses.