Michael Verschueren, membre de l’ECA, s’exprime sur la «Super League»: «C’est regrettable que cela se passe de cette façon»

C’est une véritable onde de choc qui a frappé le monde du football. Le projet de lancement d’une « Super League » – regroupant pour le moment les 12 clubs fondateurs (Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelone, Inter, AC Milan, Juventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United et Liverpool) – fait jaser. Cette compétition privée ne trouve en effet que très peu de soutiens dans les hautes sphères européennes.

Michael Verschueren, ancien directeur sportif d’Anderlecht et membre actuel de l’ECA (association européenne des clubs, se dit surpris du timing de ce projet, lui qui a notamment côtoyé Andrea Agnelli, le président de la Juventus, qui vient de démissionner de son poste… à l’ECA. « Je trouve regrettable que cela se passe de cette manière. Nous avons passé énormément de temps au sein des différentes organisations pour se mettre d’accord sur un modèle. Nous devons tous nous unir, il n’y a pas d’autre option », pointe Michael Verschueren à Het Laatste Nieuws, le quotidien néerlandophone.

Un sentiment d’énorme frustration dans le chef du Belge, d’autant qu’un projet avait été mené pour réformer la Ligue des champions. « Nous avons travaillé pendant plus de deux ans sur ‘Horizon24’ pour adapter les formats des compétitions européennes. Afin de générer de la croissance au niveau des revenus et d’installer une forte solidarité entre les petits pays du football. J’ai senti, lors de différentes rencontres, qu’il y avait beaucoup de pression de la part des grands clubs pour compenser rapidement la perte de revenus de la saison dernière à cause du Covid. Mais c’était assez inattendu. Je suis étonné, mais cela allait arriver… »