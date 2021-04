Brussels Airlines veut offrir des bons à valoir aux «héros de la pandémie»

Aujourd’hui, en Belgique, les déchets hospitaliers les plus à risque sont incinérés. Pourtant, des solutions plus écologiques et plus économiques existent. Sur le terrain, comme dans les travées parlementaires, les lignes bougent et pourraient révolutionner un secteur où, côté francophone, deux acteurs privés et une intercommunale ont la mainmise sur le marché.