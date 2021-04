Afin d’assurer son existence, la «Super League» dit avoir saisi les juridictions compétentes

La nouvelle entité « a lancé une procédure devant les juridictions compétentes pour assurer l’instauration et le fonctionnement sans accroc de la compétition », a écrit l’« European Super League Company » dans ce courrier adressé aux dirigeants de l’UEFA Aleksander Ceferin et de la Fifa Gianni Infantino.

La « Super League », compétition fondée par douze clubs dissidents, a saisi préventivement « les juridictions compétentes » afin d’assurer son existence face à la menace d’une bataille juridique avec les instances du football, selon un courrier adressé à l’UEFA et la Fifa et obtenu lundi par l’AFP.

Les promoteurs de cette Super Ligue se sont dit « inquiets » face à la réaction de l’UEFA et de la Fifa à l’annonce de la création de sa compétition. Dimanche, l’UEFA a en effet menacé d’exclure les clubs frondeurs des compétitions nationales et internationales, tandis que la Fifa a dit lundi « désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente ».