Pro League: Eleven Sports verse la dernière tranche des droits médias anticipativement

Eleven Sports a versé le dernier versement des droits médias liés au football en Belgique pour la saison en cours la semaine dernière, à la veille de la dernière journée de la phase classique du championnat de la Jupiler Pro League. La société titulaire des droits a procédé de manière anticipative à leurs obligations contractuelles. « Elle apporte ainsi à nos clubs l’oxygène nécessaire », s’est félicité Pierre François, directeur général de la Pro League.

Jusqu’à la saison 2024-2025 incluse, Eleven Sports paie plus de 100 millions d’euros par an pour commercialiser les droits médias du football belge. Cet argent est la principale source de revenus des clubs, mais il l’est encore davantage cette saison avec la pandémie et l’absence de vente de billets et d’autres bénéfices liés aux jours de match qui en découlent.

Eleven Sports a versé son dernier versement de cette saison à la Pro League à la veille de la 34e journée. La Pro League s’engage à le rétrocéder aux clubs professionnels dans les meilleurs délais selon la clé de répartition qui a été approuvée lors de l’assemblée générale de l’été dernier.