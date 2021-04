Incendie à Anderlecht: seul un lit en soins intensifs était disponible à Bruxelles

« Nous avons été confrontés aux faits hier soir », explique la ministre CD&V, qui affirme qu'en début de nuit un seul lit était disponible en soins intensifs en Région bruxelloise. Et d’ajouter : « Nos hôpitaux sont surpeuplés et les soins intensifs ont presque atteint leur limite. Des incidents comme celui-ci peuvent nous faire manquer de lits et conduire les patients vers les hôpitaux voisins. Tirons les leçons de cela et faisons tout notre possible pour réduire la pression sur notre système de santé. »

Actuellement, 3.000 patients atteints du coronavirus sont hospitalisés dans notre pays, dont 933 aux soins intensifs.

Bilan

Le bilan fait état d’un mort et de quatre personnes grièvement blessées. La cause du sinistre, survenu dans un quartier densément peuplé et dans un immeuble de cinq étages où vivent officiellement 28 personnes, n’a pas encore pu être établie. 30 personnes ont été évacuées vers les hôpitaux. Les autres habitants ont été pris en charge par la commune d’Anderlecht. « Les experts ont mis un certain temps à pouvoir accéder aux lieux en raison de l’ampleur de l’incendie, due à la présence d’un dépôt d’emballages alimentaires », a précisé le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps. La police de la zone Midi a facilité les évacuations et a instauré un périmètre de sécurité.

Le déblai est en cours. Les devoirs d’enquête sont pris en charge par les services compétents. La Croix Rouge était également sur place et a pris en main le poste médical avancé et l’accueil des habitants non blessés.