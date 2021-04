Eden Hazard absent de l’entraînement du Real Madrid ce lundi

L’absence de Hazard n’est pas de bon augure. Le Diable Rouge n’a pas joué lors du match nul 0-0 en Liga à Getafe dimanche. Plusieurs observateurs s’attendaient à ce que Hazard fasse partie de l’équipe des Madrilènes avant ce match. L’entraîneur Zinédine Zidane a déclaré lors de sa conférence de presse la veille du match «que Hazard allait beaucoup mieux».

La question de savoir si Hazard pourra jouer mercredi prochain lors du match de championnat contre Cadix est un gros point d’interrogation. Il a joué son dernier match pour le Real Madrid le 13 mars, il y a un bon mois. Il a joué 15 minutes lors du match à domicile contre Elche. Son précédent match remontait au 30 janvier à domicile lors de la defaite contre Levante (1-2). Hazard avait joué une heure. Il n’a disputé que 9 matches de championnat sur les 33 de son équipe cette saison.

Après le match contre Elche, une nouvelle blessure musculaire a suivi et Hazard a manqué les trois premières rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec les Diables Rouges. Il n’a plus joué pour Roberto Martinez depuis le 19 novembre 2019 et la victoire 6-1 contre Chypre, toujours en raison de problèmes physiques.