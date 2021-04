Le COIB satisfait de la vaccination prochaine des athlètes pour les Jeux de Tokyo: «Ils pourront se préparer en toute tranquillité»

Le moment de la vaccination a été un sujet régulier dans les médias ces derniers jours. Il est important que les athlètes soient vaccinés rapidement. « Il était, bien évidemment, important de vacciner le personnel de santé et les groupes les plus vulnérables avant de prendre cette décision. Étant donné le petit nombre d’athlètes (225) concernés par cette décision, l’impact sur la campagne de vaccination générale sera pratiquement inexistant. »

Le directeur de la haute performance du COIB, Olav Spahl, futur chef de mission de Tokyo 2020, s’est également réjoui. « Nous souhaitons remercier explicitement les autorités compétentes pour les discussions constructives de ces dernières semaines et pour cette décision. En outre, le soutien des principaux partenaires du sport de haut niveau, ainsi que des Ministres des Sports, a également été crucial pour rendre cela possible. Cette vaccination représente un point important pour les athlètes dans leur préparation pour les Jeux. Nous sommes déjà en contact avec le centre de vaccination du Heysel à Bruxelles pour régler les détails pratiques. »

Le Comité Olympique et Interfédéral Belge précise l’importance de cette vaccination pour ces sportifs de haut niveau. « Outre les aspects médicaux tels que le risque accru d’infection, la non-vaccination menaçait de perturber gravement la préparation, la qualification et la participation des athlètes aux Jeux et d’hypothéquer les chances de succès sportif. Grâce à cette vaccination, les athlètes ont désormais la possibilité de se préparer en toute tranquillité et avec des chances égales pour cet important moment sportif, qui est souvent précédé de 7 à 10 ans de préparation spécifique ». Les Jeux Olympiques de la XXXIIe Olympiade s’ouvrent dans 95 jours, le 23 juillet à Tokyo.