Tour des Alpes: la joyeuse rentrée de Gianni Moscon

Alessandro De Marchi était le premier à attaquer. Marton Dina et Felix Engelhardt l’ont accompagné. Astana ne leur a pas donné beaucoup de bonus, jamais plus de cinq minutes. De Marchi a résisté le plus longtemps, mais il a lui aussi été repris à 19 km du but. En récompense de son travail sur le chemin, il a obtenu le maillot de montagne sur le podium.