Ukraine: un déploiement de troupes russes «le plus massif jamais enregistré» inquiète le chef de la diplomatie de l’UE

Lorsqu’on demande à quelqu’un son top des meilleures séries, une production HBO en fait systématiquement partie. Et ce n’est pas étonnant : la chaîne américaine a révolutionné les séries il y a quelques années, en leur apportant une complexité scénaristique, un niveau de production ultra-léché et souvent un casting prestigieux. Depuis, cette ligne directrice n’a jamais changé, ils continuent à produire des contenus de haute qualité. Nous sommes évidemment complètement fans ! Voici – selon nous – les 15 séries les plus marquantes du catalogue HBO.