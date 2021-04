Mercato: Lior Refaelov, un joueur en… or pour Anderlecht?

Parmi les dossiers sur la table de Peter Verbeke, on épinglera celui de Lior Refaelov (34 ans). Au parc Astrid, on ne veut rien confirmer mais l’entourage du joueur s’en est chargé. Les Mauves songent bel et bien au Soulier d’or en titre pour renforcer leur milieu de terrain la saison prochaine et encadrer mieux encore les Ashimeru, Aït El Hadj ou Verschaeren. Avec Cullen voire Trebel s’il reste, Refaelov pourrait apporter l’expérience qui a parfois manqué aux Mauves ces derniers mois. Et pallier, en partie, le départ attendu de Sambi Lokonga l’été prochain.

« Refa », dont on apprécie le professionnalisme au parc Astrid, accepterait-il toutefois de se mettre essentiellement au service des jeunes et de ne pas nécessairement jouer toutes les rencontres ? Verbeke, qui le connaît bien depuis leur cohabitation à Bruges, tentera certainement de l’en convaincre, croisant les doigts pour pouvoir lui offrir un indispensable ticket européen. Libre de tout contrat en juin et annoncé sur le départ à l’Antwerp, Refaelov apparaît comme une belle opportunité pour le RSCA. Triple champion d’Israël avec le Maccabi Haifa, double champion de Belgique avec le Club et deux fois vainqueur de la coupe de Belgique : le palmarès de l’Israélien, encore auteur cette saison de 14 buts et de 13 passes décisives en 43 matches en dépit de ses trente-quatre printemps qu’il vient de fêter, se suffit à lui-même.

Anderlecht s’est également renseigné au sujet de Dieumerci Mbokani (35 ans) mais, à Neerpede, on n’est pas du tout convaincu que le Congolais puisse encore apporter à Vincent Kompany l’intensité et les courses qu’il exige de chacun de ses joueurs.