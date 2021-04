Rappel d’américain préparé en raison de la présence possible de salmonelle

La société Norenca a décidé, en accord avec l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente et de rappeler l’américain préparé et l’américain préparé martino en raison de la présence possible de salmonelle, annonce-t-elle lundi dans un communiqué.

Les produits concernés portent les numéros de lots 02114099, 02115102, 02115103, 02115104 et 02115105 pour les barquettes de 175gr, 350gr et 850gr d’américain préparé et 02114099, 02115102, 02115103, 02115104, 02115105 pour les barquettes d’américain préparé martino.