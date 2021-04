Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 échoue à se maintenir au-dessus des 4.000 points

Le BEL 20 devait franchir à de multiples reprises le seuil des 4.000 points lundi alors que ses voisins européens restaient partagés. Notre indice vedette finalement une avance de 0,46 pc à 3.996,90 points avec 14 de ses éléments en hausse. Colruyt (49,85) se distinguait en tête avec un gain de 1,78 pc tandis que Ahold Delhaize (23,06) gagnait par ailleurs 2,06 pc. Melexis (91,10) chutait par contre de 2,04 pc alors que arGEN-X (230,20) et Galapagos (65,59) avaient viré de 0,52 et 0,23 pc à la baisse, rejoignant Solvay (104,85) qui reperdait 0,57 pc. UCB (83,08) restait positive de 1,02 pc. AB InBev (57,06) valait 0,51 pc de plus que vendredi, KBC (63,28) et Ageas (51,44) ayant viré de 0,93 et 0,37 pc à la hausse. Proximus (18,74) était repassée de 1,02 pc dans le vert et Telenet (35,68) de 0,50 pc dans le rouge, Orange Belgium (22,05) et Bpost (8,45) se dépréciant par ailleurs de 0,23 et 0,12 pc. Sofina (310,80) gagnait 0,91 pc supplémentaire tandis que Aperam (43,46) reperdait 0,96 pc à l'inverse de Umicore (47,75), en hausse de 0,59 pc.