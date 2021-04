Super League: le PSG primé en Ligue des champions ? Un responsable UEFA veut l'exclusion des autres clubs

Le Real Madrid, Chelsea et Manchester City doivent disputer le dernier carré de la Ligue des Champions, complété par le Paris Saint-Germain, qui n’a pas voulu s’associer à la création de la future Super League.

Plus tôt dans la journée, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avait déjà déclaré qu’il souhaitait sanctionner le plus rapidement possible ces 12 clubs.