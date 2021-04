«Super League»: les joueurs de Leeds défient ceux de Liverpool avant de les tenir en échec (vidéos)

Les joueurs et les supporters de Leeds ont affiché leur opposition à la Super League lors de la réception de Liverpool, l’un des douze clubs à l’initiative du projet de compétition fermée et concurrente à celles de l’UEFA, lundi, avant le match de la 32e journée du championnat d’Angleterre.

Des supporters de Leeds ont également manifesté avec des banderoles devant le stade tandis qu’un avion a survolé Ellan Road avec comme message « Dites non à la Super League. »

Leeds égalise tardivement

Et le match après tout ça ? Sadio Mané pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score à la 31e minute de jeu, mais c’était sans compter sur le réveil tardif des visités qui ont égalisé sur coup de coin via Llorente à la 87e.

Voilà donc un nouveau coup dur pour les Reds, sans Origi ce lundi, coincés à la 6e place alors que Leeds remonte à la 10e. Liverpool est donc mal embarqué dans la course à la Ligue des champions. Mais bon, il y a aussi l’éventuel « Super League »…