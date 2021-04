Coronavirus - Les femmes souffrent davantage de la crise sanitaire (rapport) (PRESS)

Le virus agit tout à la fois en révélateur et accélérateur de (mauvaises) tendances. En matière d'emploi, le premier confinement a vu 4.100 Bruxelloises quitter le marché de l'emploi alors que 5.345 nouveaux Bruxellois y sont rentrés. Ce qui signifie, selon le Conseil consultatif, que la crise a réduit le taux d'activité initial des femmes et augmenté celui des hommes.

Le rapport relève en outre que les métiers essentiels sont exercés, "pour une part écrasante" par des femmes : près de 100 % pour les soins familiaux et complémentaires à domicile, plus de 80 % pour les centres de santé mentale, les pharmacies, les hôpitaux et toujours plus de 60 % pour les commerces (de détail ou grands magasins), le nettoyage? "Or, ils sont souvent dévalorisés, tant au niveau symbolique que salarial, les conditions de travail sont plus pénibles".