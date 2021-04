Velon, le poil à gratter du cyclisme professionnel: cette association d’équipes veut une meilleure répartition des rentrées

Incapable d’offrir une perspective à moyen ou long terme à ses partenaires, reposant sur des principes parfois désuets (pas d’indemnités de transfert et/ou de formation, pas de droits télé reversés aux acteurs, les coureurs et équipes), le vélo professionnel est d’une fragilité endémique.

Et lorsque des pistes de solution sont défrichées, elles sont souvent décrédibilisées voire carrément minées, soit par la gouvernance de la discipline (UCI), soit par les organisateurs des plus grandes épreuves (ASO, RCS…), qui redoutent évidemment une perte de pouvoir et donc, de rentrées sonnantes et trébuchantes.

Le stock de poil à gratter est géré par le Britannique Graham Bartlett (un ancien de l’UEFA, de Nike et du FC Liverpool, spécialisé dans le business du sport), CEO de l’association Velon. Créée en 2014 sur base de la réunion d’une douzaine d’équipes de l’élite mondiale (les Belges Quick-Step et Lotto font partie des pionnières, aux côtés de la quasi-totalité des teams anglo-saxons), Velon se pose en groupe de pression, qui veut dépoussiérer le fonctionnement et l’image du cyclisme professionnel. Communication des données de puissance ou de vitesse (comme en F1), création d’épreuves (Hammer Series) adaptées au format télévisuel, upgrade des contenus visuels (caméras embarquées), ces initiatives vont dans le sens d’une modernisation du cyclisme, d’une « financiarisation » de la discipline aussi, souhaitée par des managers qui souhaitent une plus juste répartition des rentrées.