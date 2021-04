Le «Covid blues» de Dominic Thiem, qui confie son mal-être actuel: «Je suis tombé dans un trou»

Il a également « à peine suivi » le Masters 1000 de Monte-Carlo qui s’est achevé dimanche, et pour lequel il avait déclaré forfait comme pour celui de Miami auparavant.

Depuis sa défaite sèche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie face au Bulgare Grigor Dimitrov mi-février, en plein retour du confinement – et du huis clos qui va avec – à Melbourne, Thiem n’a plus joué que trois matches, et n’en a gagné qu’un.