Le Bayern Munich, le PSG et Dortmund ont été sollicités par la Super League: les trois clubs disposent d’une certaine période pour répondre à la proposition

Les plans de la Super League annoncés par douze grands clubs anglais (6), espagnols (3) et italiens (3) ont provoqué un véritable séisme. L’AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham ont déclaré leur intention de lancer leur propre compétition de 20 équipes à partir du mois d’août, en marge de celles de l’UEFA. Seules cinq places seraient « ouvertes » chaque saison, les 15 membres fondateurs étant certains de demeurer présents au fil des saisons.

À en croire le magazine allemand Der Spiegel, qui a pu consulter le contrat de fondation de la Super League, les trois clubs sont ceux qui sont appelés à compléter les fondateurs. Le Bayern et Dortmund ont 30 jours, et Paris Saint-Germain 14 pour répondre aux contrats datés du 17 avril qui leur donneraient le statut de membres fondateurs de la ligue annoncée dimanche.

Les supporters de tout le continent ont également réagi très négativement, ce qui revêt une importance particulière pour le Bayern et Dortmund, membres de l’UEFA, qui envisagent d’y adhérer. Le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, et le CEO de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ont tous deux déclaré lundi qu’ils étaient attachés à la structure actuelle du football européen et qu’ils soutenaient les changements apportés à la Ligue des Champions.