Solide frayeur pour Philippe Gilbert avant les classiques ardennaises

Après une petite pause en ce printemps des classiques, Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) va participer cette semaine à la Flèche Wallonne (mercredi) et Liège-Bastogne-Liège (dimanche), où il s’est imposé en 2011. Si l’ancien champion du monde a rangé son vélo quelques jours au début du mois pour « souffler », il est maintenant de retour. Et ce, même s’il est octroyé une sérieuse frayeur il y a quelques jours à l’entraînement.

« Je suis tombé dans une descente à plus de 45 km/heure. La voirie a eu la bonne idée de créer une bosse pour évacuer les eaux en cas de forte pluie et cela en plein virage ! J’ai évidemment été surpris, ma main droite s’est dérobée du guidon et j’ai valsé par terre avec des brûlures au menu. Cela m’a flanqué un sérieux coup au moral. Pour me calmer, j’ai… refait une heure puis je suis rentré pour panser mes plaies, mais comme vous le verrez ce mercredi, les traces de cette chute sont encore visibles », explique le principal intéressé dans sa chronique, que vous pourrez retrouvez sur notre site en intégralité avant la Flèche Wallonne.