Tottenham: à seulement 29 ans, Ryan Mason remplacera José Mourinho jusqu’à la fin de la saison

Le coach portugais a été démis de ses fonctions lundi ce qui a mis fin à un parcours décevant de dix-sept mois qui a vu les Spurs s’éloigner de la course au top 4. Tottenham est 7e à 5 points de West Ham actuel 4e et dernier qualifié pour la Ligue des Champions.

Mason, l’ancien milieu de terrain des Spurs et de Hull, âgé de 29 ans, qui a été contraint de prendre sa retraite de joueur en février 2018 après avoir été victime d’une grave fracture du crâne dans un terrible choc avec Gary Cahill (Chelsea), le 22 janvier 2017, quitte son poste de responsable du développement des joueurs au club londonien.

Chris Powell et Nigel Gibbs l’assisteront, tandis que Ledley King reste en tant qu’entraîneur physique de l’équipe première et que l’ancien gardien de but Michel Vorm revient au club en tant qu’entraîneur des gardiens.

Mason est lancé dans le grand bain immédiatement puisque son premier match en tant que responsable sera un match de Premier League contre Southampton mercredi, tandis qu’il dirigera également les Spurs dimanche à Wembley lors de la finale de la Coupe de la Ligue (Carabao Cup) contre Manchester City.

Le président Daniel Levy a déclaré sur le site officiel du club : « Nous avons une grande confiance dans cette équipe de joueurs talentueux. Nous avons une finale de Coupe et six matchs de Premier League devant nous et nous allons maintenant concentrer toute notre énergie pour terminer la saison en beauté. »